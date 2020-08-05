Президент UFC включил бой Хабиб — Гэтжи в топ-4 самых ожидаемых поединков

Президент UFC Дана Уайт рассказал, какие поединки из числа утверждённых считает самыми интригующими. Он включил в этот список титульный бой в лёгком весе с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи, который пройдёт 24 октября.
«Выбрать только один самый интересный из утверждённых боев было бы неправильно. Я выберу трилогию с Миочичем [третий бой Стипе Миочич — Даниэль Кормье], а ещё хочу увидеть поединок Ортеги с Корейским Зомби. Ещё хочу посмотреть на Хабиба с Гэтжи и на Адесанью с Пауло Костой. Вот такой ответ», — приводит слова Уайта TSN.
Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
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