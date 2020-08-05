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«Ничто не делает меня счастливее, чем возвращение моего чемпиона». Кормье — о Хабибе

«Ничто не делает меня счастливее, чем возвращение моего чемпиона». Кормье — о Хабибе
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье поддержал решение обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова продолжать карьеру, несмотря на смерть отца. Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Следующим соперником Хабиба станет Джастин Гэтжи, бой назначили на 24 октября.

«Сперва я переживал, но потом успокоился, услышав, что Хабиб собирается провести бой как можно раньше. Поэтому, когда объявили о бое Хабиб – Гэтжи, меня это не удивило.

Я полагал, что какое-то время Хабиба не будет. Но ничто не делает меня счастливее, чем возвращение моего чемпиона, который будет защищать титул», — приводит слова Кормье MMA Junkie.

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