Правила боя Тайсона и Джонса изменены. Спортсмены будут выступать в шлемах

Организаторы выставочного боя бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Роя Джонса с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном приняли решение изменить правила соревнований, сообщает The Sun.



По информации источника, спортсменов обяжут надеть шлемы и использовать перчатки весом 18 унций. Изначально ожидалось, что спортсмены будут выступать без шлемов и в перчатках весом 12 унций. Это сделано из соображений безопасности, учитывая возраст спортсменов.



Напомним, выставочный бой Тайсон — Джонс пройдёт 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов. Ранее Майк заявил, что попытается нокаутировать Роя, несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила: ни один из боксёров-ветеранов не должен стремиться нокаутировать соперника.