Боец ММА из Луганска: на родине нет ни жизни, ни работы, ни понимания будущего

Боец смешанных единоборств Виталий Слипенко рассказал об идее сделать предложение девушке в прямом эфире после боя и о ситуации в Луганске, из которого он переехал в 2014 году.



«Я бы сделал предложение в любом случае. Я к этому готовился и хотел сделать ей сюрприз. Но я настраивался на победу. Для меня семья превыше всего, и, конечно, после сложного боя меня захлестнули эмоции, когда я увидел слёзы моей девушки. Она была и шокирована, и счастлива. Ей было безумно приятно.



Было сложно оставить свою семью и переехать, но я ни о чём не жалею. Здесь, в России у меня много возможностей и перспектив. У меня карьера идёт вверх, я встретил свою будущую жену и друзей, поэтому события того года и переезд сильно изменили мою жизнь. С родителями я всегда на связи. Каждый год они ко мне приезжают в гости, и в планах их перевезти сюда. Конечно, мне тяжело от того, что происходит у меня дома, и тяжело осознавать, что это всё не скоро закончится. Поколение растёт, сменяется, но большая часть ребят оттуда переезжают кто куда, потому что там нет ни жизни, ни работы, ни понимания дальнейшего будущего», — приводит слова Слипенко News.ru.