Российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе Забит Магомедшарипов прокомментировал отмену боя с Яиром Родригесом.
Напомним, бой должен был пройти на турнире UFC 29 августа. Причиной отмены стала травма Родригеса, который повредил лодыжку.
«Забавно, что я подписал контракт на бой, а Яир даже не подписывал его. UFC не объявлял главное событие турнира. Есть два варианта. Первый — UFC играет в игры, второй — Яир трус», — написал в своём «твиттере» Забит Магомедшарипов.
Информацию о травме Родригеса подтвердил его менеджер Абрахам Кава. Бой Магомедшарипов — Родригес должен был возглавить турнир 29 августа. Теперь россиянину ищут нового соперника, и не исключено, что им станет Келвин Каттар, который проиграл Забиту единогласным решением судей на турнире в Москве в ноябре 2019 года.
Это уже второй случай, когда у Магомедшарипова сорвался бой с Родригесом. Впервые это произошло в 2018 году.
На счету Магомедшарипова 18 побед и 1 поражение в MMA, в том числе 6 побед в 6 поединках в UFC.
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