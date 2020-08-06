BFC 58: полный кард турнира

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 6 августа, на вечере смешанных единоборств BFC 58 пройдут два объединённых турнира по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» представляет вашему вниманию полный файткард турнира.
Кард BFC 58, кикбоксинг
Влад Сиротко (Беларусь) — Кирилл Семёнов (Беларусь)
Ярослав Иванов (Беларусь) — Павел Хмелевский (Беларусь)
Эдуард Михович (Беларусь) — Василий Якимюк (Украина)
Александр Латушкин (Беларусь) — Никита Гущенко (Беларусь)
Нариман Мамедов (Азербайджан) — Сергей Полюга (Украина)
Никита Шостак (Беларусь) — Сурик Магакян (Россия).
Кард BFC 58, ММА
Илья Зеленский (Беларусь) — Александр Храмович (Беларусь)
Артём Земляков (Беларусь) — Григорий Ревако (Беларусь)
Бадмацырен Доржиев (Россия) — Башлам Амадов (Россия)
Баир Асалханов (Россия) — Аслан Товсултанов (Россия)
Алексей Олейник (Украина) — Рустам Сербиев (Бельгия)
Юлиан Борисов (Беларусь) — Виталий Быков (Россия).
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