Деррик Льюис плюнул в еду, предназначенную Алексею Олейнику. Видео

Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, плюнул в еду, предназначенную российскому тяжеловесу Алексею Олейнику. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в «твиттере».
Напомним, поединок 43-летнего Олейника и 35-летнего Льюиса возглавит кард турнира UFC Fight Night 174 (UFC Vegas 6), который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 8 на 9 августа мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Олейник — Льюис.
Основной кард
Тяжёлый вес: Деррик Льюис (23-7-0) — Алексей Олейник (59-13-1)
Средний вес: Омари Ахмедов (19-3-1) – Крис Уайдман (14-5-0)
Средний вес: Даррен Стюарт (12-5-0) – Маки Питоло (12-4-0)
Женский легчайший вес: Юлия Столяренко (9-3-2) – Яна Куницкая (12-5-0)
Лёгкий вес: Бенейл Дариуш (18-4-1) – Скотт Хольцман (14-3-0).
Предварительный кард
Полусредний вес: Тим Минс (29-12-1) – Лауреано Старополи (8-2-0)
Лёгкий вес: Насрат Хакпараст (11-3-0) – Александр Муньос (6-0-0)
Средний вес: Эндрю Санчес (13-5-0) – Веллингтон Турман (16-3-0)
Лёгкий вес: Джастин Джейнес (9-2-0) – Гэвин Такер (11-1-0)
Полулёгкий вес: Питер Барретт (10-1-0) – Юссеф Залал (8-3-0)
Легчайший вес: Ирвин Ривера (10-5-0) — Али Аль-Каиси (8-2-0).
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