Видео: проморолик турнира BFC 58

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 6 августа, на вечере смешанных единоборств BFC 58 пройдут два объединённых турнира по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. Предлагаем вашему вниманию проморолик турнира.

Кард BFC 58, кикбоксинг

Влад Сиротко (Беларусь) — Кирилл Семёнов (Беларусь)

Ярослав Иванов (Беларусь) — Павел Хмелевский (Беларусь)

Эдуард Михович (Беларусь) — Василий Якимюк (Украина)

Александр Латушкин (Беларусь) — Никита Гущенко (Беларусь)

Нариман Мамедов (Азербайджан) — Сергей Полюга (Украина)

Никита Шостак (Беларусь) — Сурик Магакян (Россия).

Кард BFC 58, ММА

Илья Зеленский (Беларусь) — Александр Храмович (Беларусь)

Артём Земляков (Беларусь) — Григорий Ревако (Беларусь)

Бадмацырен Доржиев (Россия) — Башлам Амадов (Россия)

Баир Асалханов (Россия) — Аслан Товсултанов (Россия)

Алексей Олейник (Украина) — Рустам Сербиев (Бельгия)

Юлиан Борисов (Беларусь) — Виталий Быков (Россия).