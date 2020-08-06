Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кормье: я люблю Сен-Пьера, но Хабиб его свалит

Кормье: я люблю Сен-Пьера, но Хабиб его свалит
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Даниэль Кормье признался, что не сомневается в победе обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что последний бой в карьере Нурмагомедов может провести с Сен-Пьером.

«Нет человека, который смог бы удержать бой с ним в стойке. Я люблю Сент-Пьера, но Жорж окажется на полу. Хабиб его свалит», — сказал Кормье в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.

39-летний Сен-Пьер официально завершил карьеру в феврале 2019 года. На его счету 26 побед и два поражения в смешанных единоборствах. У 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.

«Не смей проигрывать чёртовому Хабибу!» Экс-чемпион UFC Биспинг поддержал Сен-Пьера
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020