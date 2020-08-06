Кормье: я люблю Сен-Пьера, но Хабиб его свалит
Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Даниэль Кормье признался, что не сомневается в победе обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что последний бой в карьере Нурмагомедов может провести с Сен-Пьером.
«Нет человека, который смог бы удержать бой с ним в стойке. Я люблю Сент-Пьера, но Жорж окажется на полу. Хабиб его свалит», — сказал Кормье в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.
39-летний Сен-Пьер официально завершил карьеру в феврале 2019 года. На его счету 26 побед и два поражения в смешанных единоборствах. У 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.
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