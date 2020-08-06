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Птаха: думал, Саша Емельяненко — отмороженный

Птаха: думал, Саша Емельяненко — отмороженный
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский рэпер Давид Нуриев, известный под прозвищем Птаха, рассказал об отношении к бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко. По словам музыканта, он не знал, что Емельяненко предпочитает тренироваться под его треки.

«Саша Емельяненко слушает мои треки. Для меня это было открытием. Он под них тренируется. Они ему нравятся, потому что в них есть душа, интерес, что-то взрослое. Саша видит то, что я и хотел. Какие треки? От «Не забуду» до «Старых тайн», много чего из «CENTR».

Я думал, Саша — отмороженный. А он вообще добрейшей души человек! Я ему как ни позвоню, то он либо в зале, либо в спарринге. Потом Саша мне перезванивает, и он снова качается. Он либо спит, либо занимается», — рассказал он в интервью YouTube-каналу oSporte TV.

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