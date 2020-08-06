Абдулвахабов и Сарнавский подерутся за титул чемпиона ACA

Лига ACA продолжает пополнять кард 111 турнира крутыми противостояниями, анонсировав титульный бой в лёгком весе.
19 сентября за вакантный пояс чемпиона организации подерутся Абдул-Азиз Абдулвахабов и Александр Сарнавский.
Номер 1 рейтинга ACA Абдул-Азиз Абдулвахабов долгое время был чемпионом АСВ в лёгком весе и побеждал таких оппонентов, как Али Багов, Эдуард Вартанян, Иманали Гамзатханов и многих других. Из 17 побед в карьере 13 Абдулвахабов одержал досрочно.
Его соотечественник Александр «Тигр» Сарнавский, ученик Александра Шлеменко, представитель авторской школы «Шторм», финалист гран-при Bellator в 2013 году, имеет за плечами 36 побед при 7 поражениях, также ведёт победную серию из двух поединков, нокаутировав Хердесона Батисту ударом колена и Ауреля Пиртеу точным правым прямым. За свою карьеру «Тигр» финишировал оппонентов 30 раз!
ACA 111 пройдёт 19 сентября, организацией уже анонсированы два крутых противостояния в карде: Балаев — «Фродо» Хасбулаев и Раисов — Резников.
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