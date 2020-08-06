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BFC 58
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«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 58

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 58
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 6 августа, состоится вечер смешанных единоборств BFC 58, где пройдёт два объединённых турнира — по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.

Турнир К-1 начнётся в 20:00 мск, а в 22:00 мск последует турнир ММА.

Следить за онлайн-трансляцией BFC 58 можно на «Чемпионате».

Кард BFC 58, кикбоксинг

Влад Сиротко (Беларусь) — Кирилл Семёнов (Беларусь)
Ярослав Иванов (Беларусь) — Павел Хмелевский (Беларусь)
Эдуард Михович (Беларусь) — Василий Якимюк (Украина)
Александр Латушкин (Беларусь) — Никита Гущенко (Беларусь)
Нариман Мамедов (Азербайджан) — Сергей Полюга (Украина)
Никита Шостак (Беларусь) — Сурик Магакян (Россия).

Кард BFC 58, ММА

Илья Зеленский (Беларусь) — Александр Храмович (Беларусь)
Артём Земляков (Беларусь) — Григорий Ревако (Беларусь)
Бадмацырен Доржиев (Россия) — Башлам Амадов (Россия)
Баир Асалханов (Россия) — Аслан Товсултанов (Россия)
Алексей Олейник (Украина) — Рустам Сербиев (Бельгия)
Юлиан Борисов (Беларусь) — Виталий Быков (Россия).

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