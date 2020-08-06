«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 58

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 6 августа, состоится вечер смешанных единоборств BFC 58, где пройдёт два объединённых турнира — по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.



Турнир К-1 начнётся в 20:00 мск, а в 22:00 мск последует турнир ММА.



Следить за онлайн-трансляцией BFC 58 можно на «Чемпионате».



Кард BFC 58, кикбоксинг



Влад Сиротко (Беларусь) — Кирилл Семёнов (Беларусь)

Ярослав Иванов (Беларусь) — Павел Хмелевский (Беларусь)

Эдуард Михович (Беларусь) — Василий Якимюк (Украина)

Александр Латушкин (Беларусь) — Никита Гущенко (Беларусь)

Нариман Мамедов (Азербайджан) — Сергей Полюга (Украина)

Никита Шостак (Беларусь) — Сурик Магакян (Россия).



Кард BFC 58, ММА



Илья Зеленский (Беларусь) — Александр Храмович (Беларусь)

Артём Земляков (Беларусь) — Григорий Ревако (Беларусь)

Бадмацырен Доржиев (Россия) — Башлам Амадов (Россия)

Баир Асалханов (Россия) — Аслан Товсултанов (Россия)

Алексей Олейник (Украина) — Рустам Сербиев (Бельгия)

Юлиан Борисов (Беларусь) — Виталий Быков (Россия).