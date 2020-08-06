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Дана Уайт намекнул, что не хочет боя Хабиб — Сен-Пьер

Дана Уайт намекнул, что не хочет боя Хабиб — Сен-Пьер
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о возможной организации поединка между чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. Функционер намекнул, что этот бой не является для него приоритетным.

«Посмотрим, чем закончится бой Хабиба с Гэтжи. Вы знаете, что сначала должен состояться этот поединок. Мы только что наняли Сен-Пьера на должность комментатора французского сегмента UFC. И мне бы больше хотелось видеть Жоржа в этой роли.

Понимаете, в мире не так много спортсменов, которые ушли на вершине. Сен-Пьеру удалось это сделать, и он отлично с этим справился. Сейчас у него есть деньги, ему не нужны деньги. Он работает на нас в совершенно иной сфере, и мне бы хотелось, чтобы он был тем, кто завершил карьеру на вершине", — приводит слова Уайта BJ Penn.

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