«Давно заслужил». Хабиб поддержал Магомедшарипова, желающего биться за титул

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление Забита Магомедшарипова. Последний бросил вызов чемпиону лиги в полулёгком весе Александеру Волкановски и подчеркнул, что уже давно заслужил подраться за пояс. Нурмагомедов согласился с Забитом и отметил его пост у себя в «сториз», наложив сверху следующий текст.

«Давно заслужил». Очевидно, Нурмагомедов имел ввиду титульный бой.

Напомним, Магомедшарипов должен был провести следующий поединок 29 августа с Яиром Родригесом. Однако мексиканец получил травму и лига объявила об отмене этой встречи. Теперь Забит рассчитывает получить титульный бой. При этом Яир Родригес уже обратился к россиянину и потребовал у него дождаться их очной дуэли.