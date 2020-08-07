«Давно заслужил». Хабиб поддержал Магомедшарипова, желающего биться за титул
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление Забита Магомедшарипова. Последний бросил вызов чемпиону лиги в полулёгком весе Александеру Волкановски и подчеркнул, что уже давно заслужил подраться за пояс. Нурмагомедов согласился с Забитом и отметил его пост у себя в «сториз», наложив сверху следующий текст.
«Давно заслужил». Очевидно, Нурмагомедов имел ввиду титульный бой.
Напомним, Магомедшарипов должен был провести следующий поединок 29 августа с Яиром Родригесом. Однако мексиканец получил травму и лига объявила об отмене этой встречи. Теперь Забит рассчитывает получить титульный бой. При этом Яир Родригес уже обратился к россиянину и потребовал у него дождаться их очной дуэли.
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