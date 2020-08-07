Хавьер Мендес: Хабиб делал всё, что хотел от него отец, теперь у него этого нет

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал о значении отца – Абдулманапа, в жизни спортсмена.
«Всё, что хотел от него отец, Хабиб Нурмагомедов выходил и делал. Теперь у него этого нет. Итак, он должен сосредоточиться на наследии, которое хотел для него отец», — считает тренер.
Также Мендес назвал соперника для Хабиба, бой с которым был бы борьбой за наследие.
«30:0 – обсуждалось много раз. И бой с Жоржем Сен-Пьером определённо был бы борьбой за наследие. Если они смогут это организовать, я хочу увидеть 30-0 в этом бою, Хабиб готов к этому», — приводит слова Хавьера корреспондент ESPN MMA Бретт Окамото в «Твиттере».
Отец и тренер Хабиба, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Его следующим соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи. Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что Хабиб может закончить карьеру боем с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.
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