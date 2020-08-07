Появился постер к поединку Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон в своём «твиттере» опубликовал постер к поединку с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.
Выставочный бой Тайсон — Джонс пройдёт 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов. Ранее Майк заявил, что попытается нокаутировать Роя, несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила: ни один из боксёров-ветеранов не должен стремиться нокаутировать соперника.
Напомним, Майк Тайсон свой последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.
Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.
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