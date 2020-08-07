Олейник: Льюис — волк страшный

Российский боец MMA Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал об ожиданиях от поединка с американцем Дерриком Льюисом. Бой Олейник — Льюис возглавит кард турнира UFC Fight Night 174 (UFC Vegas 6), который пройдёт 8 августа.
«Парень находится в топ-5 мирового рейтинга UFC в тяжёлом все. Он огромный, здоровенный, сильный. Ожидать можно всего чего угодно: и удара, и перевода в партер. Так что стараюсь настроиться.
Говорят, что этот бой самый опасный в моей карьере? Я бы сказал, один из самых опасных. Мирко Филиппович для меня был гораздо сложнее. Вердум был не сложнее, но точно не проще. Как и Марк Хант. Тем более он дрался с Льюисом и выиграл.
Ещё вспоминаю Трэвиса Брауна. Вердум дважды с ним дрался и не смог его побороть. Я выходил против него, понимая, что он в ударах лучше меня, а ещё моложе, выше, тяжелее. Тем не менее я победил.
Деррик Чёрный Зверь Льюис — волк страшный, но постараюсь с ним справиться», — цитирует Олейника «Российская газета».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Олейник — Льюис.
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