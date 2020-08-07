Шлеменко признался, что его интересует бой с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался, что согласился бы выйти в клетку с другим бойцом MMA Магомедом Исмаиловым, который 24 июля победил Александра Емельяненко.

«Я сейчас на пути в одну организацию (UFC. — Прим. «Чемпионата»), работаю в этом направлении. Пока даже не задумывался о бое с Магой, мне сложно об этом что-то сказать. Я для себя этот бой ещё не рассматривал, но в целом интересно, конечно. Потому что Мага прибавляет. А сейчас, после Емельяненко, он ещё и на хорошем счету.

Однозначно, если наш бой состоится, он будет явно не рядовым, а очень рейтинговым и кассовым. Он составит конкуренцию ведущим мировым организациям», — рассказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».