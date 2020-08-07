Девушка — боец MMA Валери Лореда показала два фото в откровенном бикини

Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в смешанных единоборствах, выложила в «Инстаграм» две свежие фотографии. На снимках можно посмотреть, как спортсменка выглядит в откровенном бикини.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Валери Лореды.
22-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года, победив Колби Флетчер техническим нокаутом. В июне 2019 года она победила Ларкин Дэш решением судей — пока это последний её поединок. В ближайшие выходные она выступит на турнире Bellator.
Ранее Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг, в 2017 году — серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.
- 7 августа 2020
-
12:10
-
11:03
-
10:03
-
09:03
-
06:59
-
03:26
-
02:13
-
01:02
-
00:55
- 6 августа 2020
-
23:35
-
23:18
-
22:22
-
22:13
-
21:57
-
20:05
-
19:30
-
17:53
-
17:30
-
16:06
-
15:00
-
14:02
-
13:50
-
13:10
-
12:40
-
12:07
-
11:03
-
10:56
-
10:00
-
09:01
-
07:35
-
05:18
-
00:51
-
00:03
- 5 августа 2020
-
22:58
-
21:55