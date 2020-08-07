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Тяжеловес Кормье рассказал, как легковес Хабиб повалил его на тренировке

Тяжеловес Кормье рассказал, как легковес Хабиб повалил его на тренировке
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории американец Даниэль Кормье рассказал об опыте спарринга с обладателем пояса в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Кормье и Нурмагомедов вместе проводят тренировки, когда россиянин прилетает в США для проведения тренировочного лагеря.

«Я тяжеловес. Я вообще не должен был подобного испытывать. Он легковес, но очень силён.

Помню, как лежал под ним. Говорю: «Ну всё, теперь я встаю». И думал резко вырваться, но он меня держал.

Мне пришлось постараться. Было очень тяжело. Этого не должно было быть, потому что он дерётся в 155 фунтах (в лёгком весе. — Прим. «Чемпионата»). Представьте, что испытывают его соперники, когда он с ними борется», — рассказал Кормье в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.

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