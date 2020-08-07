Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом

Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко подтвердил, что 3 октября сразится с обладателем пояса IBF представителем США Теофимо Лопесом.

«Я обычно все новости узнаю с утра из интернета, а уже вечером мой менеджер мне всё подтверждает. 3 октября — это окончательная дата боя с Лопесом. Я давно начал готовиться к бою с ним, к объединительному бою.

Поединок без зрителей? По ощущениям это будет похоже на спарринг, как мне кажется. Может ли это помешать подготовиться? Мне точно нет. Есть ринг, есть соперник, есть цель. Контракт есть, устные договорённости достигнуты, должны подписать на этой неделе», — сказал Ломаченко в своём YouTube-канале.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020