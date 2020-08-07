Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом

Чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко подтвердил, что 3 октября сразится с обладателем пояса IBF представителем США Теофимо Лопесом.

«Я обычно все новости узнаю с утра из интернета, а уже вечером мой менеджер мне всё подтверждает. 3 октября — это окончательная дата боя с Лопесом. Я давно начал готовиться к бою с ним, к объединительному бою.

Поединок без зрителей? По ощущениям это будет похоже на спарринг, как мне кажется. Может ли это помешать подготовиться? Мне точно нет. Есть ринг, есть соперник, есть цель. Контракт есть, устные договорённости достигнуты, должны подписать на этой неделе», — сказал Ломаченко в своём YouTube-канале.