Ахмедов: не думаю, что мой уровень борьбы хуже, чем у Уайдмана

Российский боец Омари Ахмедов, которому на турнире UFC Fight Night 174 предстоит встреча с экс-чемпионом лиги Крисом Уайдманом, уверен, что не уступает американцу в борцовской технике.

«Я не думаю, что мой уровень борьбы хуже, чем у него. Дагестанская борьба тоже на высоком уровне. Хотя я не успел даже нигде побороться. Но в своё время я тоже неплохо это делал, когда ходил на тренировки по борьбе. Думаю, не уступлю ему в этом компоненте.

Сейчас я думаю о титуле. Когда подписывал контракт с UFC, даже не думал об этом, как-то неинтересно было. А сейчас все мысли об этом, хочу добраться до титула. Это мотивирует меня", — рассказал Ахмедов в интервью, размещённом на странице UFC Russia в «Инстаграме».

Омари Ахмедов и Крис Уайдман выступят в соглавном событии шоу. Главным боем вечера в Лас-Вегасе (штат Невада, США) станет противостояние Алексея Олейника и Деррика Льюиса.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 174.