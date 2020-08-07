Поветкин отложил вылет в Великобританию на бой с Уайтом

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александр Поветкин отложил на неделю вылет в Великобританию. 22 августа россиянину предстоит поединок с Диллианом Уайтом. Поветкин рассчитывал отправиться на Туманный Альбион уже сегодня, 7 августа, но в итоге дату вылета было решено перенести на 15 августа.
«Российский боксёр Александр Поветкин вылетит в Великобританию на поединок с временным чемпионом WBC в супертяжёлом весе Диллианом Уайтом 15 августа, а не 7-го, как планировалось. Решение принято в связи с требованиями британских властей о двухнедельном карантине для въезжающих в страну. Сейчас Великобритания внесла изменения в эти правила, и Россия перестала входить в список стран, жителям которых необходим карантин для въезда.
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Предполагалось, что Александр Поветкин вместе с остальными участниками вечера бокса, включая и его соперника Уайта, две недели жили бы в специально подготовленной гостинице, где созданы условия для тренировок и отдыха спортсменов. На этом этапе подготовки спарринг-партнёрами россиянина должны были стать двое британских боксёров, бывшие соперники Уайта — Дерек Чисора и Дэвид Аллен», — сказано в заявлении пресс-службы промоутерской компании «Мир бокса» на странице в «Инстаграме».
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