Взвешивание АСА 108. Вахаев и Галиев показали почти одинаковый вес

Завтра, 8 августа, в Грозном пройдёт турнир по смешанным единоборствам ACA 108. В преддверии шоу участники прошли официальную церемонию взвешивания.
Участники главного боя вечера Венер Галиев из Уфы и его соперник Амирхан Адаев из Грозного показали практически одинаковый вес, с разницей в 100 граммов. Галиев показал на весах 70,7 кг, Адаев — 70,8 кг.
Участник соглавного боя подерутся в тяжёлом весе. Алихан Вахаев из Грозного перевесил соперника, эстонца Дениса Смолдарева, на 4,7 кг. Весы под российским бойцом показали 119,1 кг, под Смолдаревым — 114,4 кг.
Остальные бойцы также уложились в лимит весовых категорий.
Бой в среднем весе: Магомедрасул Гасанов (83,8 кг) — Хусейн Кушагов (84,2 кг)
Бой в лёгком весе: Ислам Омаров (70,6 кг) — Абдул-Рахман Темиров (70,7 кг)
Бой в полусреднем весе: Александр Бутенко (77,6 кг) — Расул Шовхалов (77,6 кг)
Бой в легчайшем весе: Махарбек Каргинов (61,4 кг) — Мурад Каламов (61,5 кг)
Бой в полутяжёлом весе: Магомед Шейхов (93 кг) — Артур Астахов (93 кг)
Бой в лёгком весе: Байзет Хатхожу (70,8 кг) — Адам Алиев (70,4 кг).
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