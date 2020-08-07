Взвешивание АСА 108. Вахаев и Галиев показали почти одинаковый вес

Завтра, 8 августа, в Грозном пройдёт турнир по смешанным единоборствам ACA 108. В преддверии шоу участники прошли официальную церемонию взвешивания.

Участники главного боя вечера Венер Галиев из Уфы и его соперник Амирхан Адаев из Грозного показали практически одинаковый вес, с разницей в 100 граммов. Галиев показал на весах 70,7 кг, Адаев — 70,8 кг.

Участник соглавного боя подерутся в тяжёлом весе. Алихан Вахаев из Грозного перевесил соперника, эстонца Дениса Смолдарева, на 4,7 кг. Весы под российским бойцом показали 119,1 кг, под Смолдаревым — 114,4 кг.

Остальные бойцы также уложились в лимит весовых категорий.

Бой в среднем весе: Магомедрасул Гасанов (83,8 кг) — Хусейн Кушагов (84,2 кг)

Бой в лёгком весе: Ислам Омаров (70,6 кг) — Абдул-Рахман Темиров (70,7 кг)

Бой в полусреднем весе: Александр Бутенко (77,6 кг) — Расул Шовхалов (77,6 кг)

Бой в легчайшем весе: Махарбек Каргинов (61,4 кг) — Мурад Каламов (61,5 кг)

Бой в полутяжёлом весе: Магомед Шейхов (93 кг) — Артур Астахов (93 кг)

Бой в лёгком весе: Байзет Хатхожу (70,8 кг) — Адам Алиев (70,4 кг).