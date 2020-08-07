Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Линарес заразился коронавирусом
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Хорхе Линарес заразился коронавирусом, сообщает BoxingScene. Болезнь у 34-летнего боксёра проходит бессимптомно, он находится на самоизоляции у себя дома в Токио.
Болезнь ставит под угрозу срыва проведение следующего боя Хорхе. 28 августа он должен был встретиться с Хавьером Фортуной и оспорить титул по версии WBC Brilliant. Промоутеры пока не объявляли об отмене поединка.
Линарес последний раз появлялся на ринге в феврале 2020 года. На вечере бокса в Анахайме (штат Калифорния, США) он нокаутировал Карлоса Моралеса. Линарес известен победами над Энтони Кроллой и Люком Кэмпбеллом. Он также стал первым боксёром, который отправил в нокдаун Василия Ломаченко. Линарес в итоге проиграл бой украинцу.
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