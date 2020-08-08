Тренер Хабиба: Конор — стилистически самый жёсткий соперник для Нурмагомедова

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мыслями о том, кто из лучших бойцов весовой категории является самым опасным соперником для его подопечного.

«Если определять стилистически самого жёсткого соперника для Хабиба из четвёрки Конор, Порье, Фрегюсон, Гэтжи, я назову Конора», — приводятся слова Мендеса на странице ESPN MMA в «Твиттере».

Напомним, следующим соперником Нурмагомедова должен стать временный чемпион лиги в лёгком дивизионе Джастин Гэтжи. Эта встреча должна возглавить турнир UFC 254 24 октября. В прошлом Нурмагомедов уже бился с Конором Макгрегором. Спортсмены встретились в октябре 2018 года, тогда россиянин одержал досрочную победу в четвёртом раунде.