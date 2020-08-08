Полный кард турнира UFC Fight Night 174: Олейник — Льюис и другие бои

8 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В главном бою сразятся тяжеловесы россиянин Алексей Олейник и американец Деррик Льюис.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Fight Night 174



Основной кард



Деррик Льюис (№ 4) — Алексей Олейник (№ 10) — тяжёлый вес

Омари Ахмедов (№ 11) – Крис Уайдман — средний вес

Даррен Стюарт – Маки Питоло — средний вес

Юлия Столяренко – Яна Куницкая (№ 8) — женский легчайший вес

Бенейл Дариуш (№ 14) – Скотт Хольцман — лёгкий вес.



Предварительный кард



Тим Минс – Лауреано Старополи — полусредний вес

Насрат Хакпараст – Александр Муньос — лёгкий вес

Эндрю Санчес – Веллингтон Турман — средний вес

Джастин Джейнес – Гэвин Такер — лёгкий вес

Питер Барретт – Юссеф Залал — полулёгкий вес

Ирвин Ривера — Али Аль-Каиси — легчайший вес.