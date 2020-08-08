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Полный кард турнира UFC Fight Night 174: Олейник — Льюис и другие бои

Полный кард турнира UFC Fight Night 174: Олейник — Льюис и другие бои
Бокс/ММА / UFC 0

8 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В главном бою сразятся тяжеловесы россиянин Алексей Олейник и американец Деррик Льюис.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC Fight Night 174

Основной кард

Деррик Льюис (№ 4) — Алексей Олейник (№ 10) — тяжёлый вес
Омари Ахмедов (№ 11) – Крис Уайдман — средний вес
Даррен Стюарт – Маки Питоло — средний вес
Юлия Столяренко – Яна Куницкая (№ 8) — женский легчайший вес
Бенейл Дариуш (№ 14) – Скотт Хольцман — лёгкий вес.

Предварительный кард

Тим Минс – Лауреано Старополи — полусредний вес
Насрат Хакпараст – Александр Муньос — лёгкий вес
Эндрю Санчес – Веллингтон Турман — средний вес
Джастин Джейнес – Гэвин Такер — лёгкий вес
Питер Барретт – Юссеф Залал — полулёгкий вес
Ирвин Ривера — Али Аль-Каиси — легчайший вес.

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