Bellator 243: Чендлер нокаутировал Хендерсона, Митрион проиграл Джонсону

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 243. В главном бою вечера встречались Майкл Чендлер и Бенсон Хендерсон. Поединок завершился победой Чендлера техническим нокаутом во втором раунде.
В соглавном поединке вечера Тимоти Джонсон техническим нокаутом победил Мэтта Митриона.
Bellator 243. Результаты турнира
Майкл Чендлер — Бенсон Хендерсон — победа Чендлера нокаутом в первом раунде
Тимоти Джонсон — Мэтт Митрион — победа Джонсона техническим нокаутом в первом раунде
Майлз Джури — Георгий Караханян — победа Джури раздельным решением судей
Саба Хомаси — Кёртис Миллендер — победа Хомаси единогласным решением судей
Адам Борич — Майк Хэмел — победа Борича раздельным решением судей
Крис Ленчиони — Эй Джей Агазарм — победа Агазарма единогласным решением судей
Валери Лоуреда — Тара ГРафф — победа Лоуреды нокаутом во втором раунде
Грант Нил — Хамза Салим — победа Нила единогласным решением судей
Чарли Кэмпбелл — Найноа Данг — победа Кэмпбелла техническим нокаутом во втором раунде
Далтон Роста — Марк Гарднер — победа Росты техническим нокаутом в первом раунде.
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