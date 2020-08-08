Bellator 243: Чендлер нокаутировал Хендерсона, Митрион проиграл Джонсону

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 243. В главном бою вечера встречались Майкл Чендлер и Бенсон Хендерсон. Поединок завершился победой Чендлера техническим нокаутом во втором раунде.



В соглавном поединке вечера Тимоти Джонсон техническим нокаутом победил Мэтта Митриона.



Bellator 243. Результаты турнира



Майкл Чендлер — Бенсон Хендерсон — победа Чендлера нокаутом в первом раунде

Тимоти Джонсон — Мэтт Митрион — победа Джонсона техническим нокаутом в первом раунде

Майлз Джури — Георгий Караханян — победа Джури раздельным решением судей

Саба Хомаси — Кёртис Миллендер — победа Хомаси единогласным решением судей

Адам Борич — Майк Хэмел — победа Борича раздельным решением судей

Крис Ленчиони — Эй Джей Агазарм — победа Агазарма единогласным решением судей

Валери Лоуреда — Тара ГРафф — победа Лоуреды нокаутом во втором раунде

Грант Нил — Хамза Салим — победа Нила единогласным решением судей

Чарли Кэмпбелл — Найноа Данг — победа Кэмпбелла техническим нокаутом во втором раунде

Далтон Роста — Марк Гарднер — победа Росты техническим нокаутом в первом раунде.