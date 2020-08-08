Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Bellator 243: Чендлер нокаутировал Хендерсона, Митрион проиграл Джонсону

Bellator 243: Чендлер нокаутировал Хендерсона, Митрион проиграл Джонсону
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 243. В главном бою вечера встречались Майкл Чендлер и Бенсон Хендерсон. Поединок завершился победой Чендлера техническим нокаутом во втором раунде.

В соглавном поединке вечера Тимоти Джонсон техническим нокаутом победил Мэтта Митриона.

Bellator 243. Результаты турнира

Майкл Чендлер — Бенсон Хендерсон — победа Чендлера нокаутом в первом раунде
Тимоти Джонсон — Мэтт Митрион — победа Джонсона техническим нокаутом в первом раунде
Майлз Джури — Георгий Караханян — победа Джури раздельным решением судей
Саба Хомаси — Кёртис Миллендер — победа Хомаси единогласным решением судей
Адам Борич — Майк Хэмел — победа Борича раздельным решением судей
Крис Ленчиони — Эй Джей Агазарм — победа Агазарма единогласным решением судей
Валери Лоуреда — Тара ГРафф — победа Лоуреды нокаутом во втором раунде
Грант Нил — Хамза Салим — победа Нила единогласным решением судей
Чарли Кэмпбелл — Найноа Данг — победа Кэмпбелла техническим нокаутом во втором раунде
Далтон Роста — Марк Гарднер — победа Росты техническим нокаутом в первом раунде.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020