Сехудо — о бое Фигейредо и Гарбрандта: победитель получит серебряную медаль
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона организации в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейредо и бывшего чемпиона Коди Горбрандта.
«Битва парня, который арендует титул против парня без подбородка. Победитель получит серебряную медаль, а чемпион — по-прежнему Трипл Си», — написал Генри Сехудо в своём «твиттере».
Напомним, Фигейредо завоевал титул чемпиона в минувшем месяце. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби он досрочно победил Джозефа Бенавидеса.
Сехудо, который после победы на турнире UFC в мае объявил о завершении карьеры, становился чемпионом в наилегчайшем и легчайшем весах. У 33-летнего Сехудо 16 побед и два поражения в MMA.
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