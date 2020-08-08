Сехудо — о бое Фигейредо и Гарбрандта: победитель получит серебряную медаль

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона организации в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейредо и бывшего чемпиона Коди Горбрандта.



«Битва парня, который арендует титул против парня без подбородка. Победитель получит серебряную медаль, а чемпион — по-прежнему Трипл Си», — написал Генри Сехудо в своём «твиттере».



Напомним, Фигейредо завоевал титул чемпиона в минувшем месяце. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби он досрочно победил Джозефа Бенавидеса.



Сехудо, который после победы на турнире UFC в мае объявил о завершении карьеры, становился чемпионом в наилегчайшем и легчайшем весах. У 33-летнего Сехудо 16 побед и два поражения в MMA.