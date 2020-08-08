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Харитонов: надеюсь, Олейник научит Льюиса уму-разуму

Харитонов: надеюсь, Олейник научит Льюиса уму-разуму
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка Алексея Олейника и Деррика Льюиса. Бой Олейник — Льюис возглавит кард турнира UFC Fight Night 174 (UFC Vegas 6), который пройдёт 8 августа.

«Буду болеть за Лёху, надеюсь, он победит. То, что Льюис плюнул Олейнику в еду, говорит о его воспитании. Надеюсь, Лёха научит его уму-разуму. Возраст Олейника? А 43 года — это большой возраст? Лёха в хорошей форме, всё сможет, если захочет. Конечно, верю в его победу. Возможно, с приходом нового менеджера будут лучшие условия, а Лёха будет драться за пояс. Хотелось бы это увидеть», — передаёт слова Харитонова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Олейник — Льюис.

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