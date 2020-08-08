Харитонов — о критике Олейника из-за переезда в США: любой убежит туда, если предложить

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о проживании бойцов Алексея Олейника и Яны Куницкой в США.



«Что касается негатива из-за переезда Куницкой и Олейника в США, то каждый имеет право жить, где хочет. Зачем их осуждать, если там условия лучше? Любому из тех, кто это говорит, предложить лучшие условия, также убегут туда. Это же не Советский Союз, когда была родина и флаг. Тогда все были патриотами. Я приверженец и фанат Советского Союза. А сейчас каждый делает что хочет. У всего правительства дети учатся за границей, счета тоже за границей», — передаёт слова Харитонова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Олейник — Льюис.