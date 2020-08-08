UFC разорвал контракт с Богатовым

Бывший чемпион М-1 российски боец Роман Богатов сообщил, что его уволили из UFC.
«Да, сегодня прислали сообщение, что разорвали контракт», — приводит слова Богатова ТАСС.
По словам бойца, ему не сообщили о причинах увольнения. По словам менеджера Богатова Саята Абдрахманова, это произошло из-за нанесения запрещенных ударов в бою.
Напомним, Роман Богатов дебютировал в лучшей лиге мира на турнире UFC 251. В предварительном карде единогласным решением судей он уступил 40-летнему бразильцу Леонардо Сантосу. И это было первым поражением в профессиональной карьере Романа.
Позже в СМИ распространилась информация, что россиянин потеряет место в лиге из-за того, что у его секунданта, выходившего в октагон, была замечена татуировка нацистского характера.
- 8 августа 2020
-
15:11
-
15:10
-
14:51
-
12:42
-
12:40
-
11:39
-
11:35
-
10:37
-
08:48
-
06:47
-
00:14
- 7 августа 2020
-
23:49
-
22:13
-
22:04
-
21:09
-
20:24
-
20:08
-
19:16
-
18:13
-
17:49
-
15:04
-
14:05
-
13:00
-
12:10
-
11:03
-
10:03
-
09:03
-
06:59
-
03:26
-
02:13
-
01:02
-
00:55
- 6 августа 2020
-
23:35
-
23:18
-
22:22