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UFC разорвал контракт с Богатовым

UFC разорвал контракт с Богатовым
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион М-1 российски боец Роман Богатов сообщил, что его уволили из UFC.

«Да, сегодня прислали сообщение, что разорвали контракт», — приводит слова Богатова ТАСС.

По словам бойца, ему не сообщили о причинах увольнения. По словам менеджера Богатова Саята Абдрахманова, это произошло из-за нанесения запрещенных ударов в бою.

Напомним, Роман Богатов дебютировал в лучшей лиге мира на турнире UFC 251. В предварительном карде единогласным решением судей он уступил 40-летнему бразильцу Леонардо Сантосу. И это было первым поражением в профессиональной карьере Романа.

Позже в СМИ распространилась информация, что россиянин потеряет место в лиге из-за того, что у его секунданта, выходившего в октагон, была замечена татуировка нацистского характера.

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