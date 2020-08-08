UFC разорвал контракт с Богатовым

Бывший чемпион М-1 российски боец Роман Богатов сообщил, что его уволили из UFC.



«Да, сегодня прислали сообщение, что разорвали контракт», — приводит слова Богатова ТАСС.



По словам бойца, ему не сообщили о причинах увольнения. По словам менеджера Богатова Саята Абдрахманова, это произошло из-за нанесения запрещенных ударов в бою.



Напомним, Роман Богатов дебютировал в лучшей лиге мира на турнире UFC 251. В предварительном карде единогласным решением судей он уступил 40-летнему бразильцу Леонардо Сантосу. И это было первым поражением в профессиональной карьере Романа.



Позже в СМИ распространилась информация, что россиянин потеряет место в лиге из-за того, что у его секунданта, выходившего в октагон, была замечена татуировка нацистского характера.