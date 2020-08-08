«Пусть идут на три буквы». Тактаров – о критиках бойцов, уехавших из России в США

Прославленный боец смешанных единоборств победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мыслями, почему некоторые болельщики ММА критикуют российских бойцов, уехавших жить и тренироваться в США. По словам Тактарова, такие явления происходят из-за недостатка образования и культуры.

«Люди оскорбляют Олейника и Яну Куницкую за то, что они уехали в США, а не живут в России? Что это за хрень вообще? Кому и чего они должны? Каждый выбирает то, что ему нравится, где есть близкие, друзья, возможность зарабатывать деньги и жить комфортно. А спортсмену важно, где ему лучше тренироваться. А все, кто считает, что эти спортсмены вам что-то должны, пусть идут на три буквы. В основном те, кто так говорит, — потенциальные предатели. Олейник – не предатель. А вот такие, кто говорят, что Олейник должен жить в России, раньше первыми бежали из страны, в 80-е и 90-е, потом поливали грязью родину.



Это всё от отсутствия образования. Духовная беднота никуда не ездит. Не пробует испытать себя в непривычной среде, где нужно выживать, где нет привычной мягкой постели. Остаётся только завидовать и критиковать. Так было и с революцией, тогда кто-то читал книги, получал образование, а остальные им завидовали. Таких надо собирать — и на «Титаник». Это ведь потенциальные черносотенцы, которые будут сжигать отцов, детей, стариков… Раньше думал, что среди них есть патриоты, но нет, если дать им денег и возможности, они первыми свалят, а в ответ никогда не услышишь «спасибо».



Яна и без вас разберётся, где ей жить, куда возвращаться. Бог создал планету, а не страны. Мой товарищ говорил: «Родина у нас одна – весь мир»», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.