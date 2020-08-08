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Орловский дал прогноз на поединок Олейник — Льюис

Орловский дал прогноз на поединок Олейник — Льюис
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский поделился ожиданиями от поединка Алексея Олейника и Деррика Льюиса. По словам спортсмена, если Олейнику удастся перевести схватку в партер, «Льюис от него уже не уйдёт».

«Если Олейник переведёт Льюиса в партер, то Деррик от него не уйдёт. В стойке не знаю, но хотелось бы, чтобы Олейник победил», — сказал Орловский, отвечая на вопрос одного из подписчиков в «Инстаграме».

Напомним, бой Алексея Олейника с Дерриком Льюисом возглавит турнир UFC Вегас 6. Для россиянина это будет третий бой в 2020 году. В январе он досрочно победил Мориса Грина, а в мае единогласным решением судей справился с Фабрисиу Вердумом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 6.

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