Конор Макгрегор сделал предложение своей девушке

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал предложение своей возлюбленной Ди Девлин. Такое знаменательно событие случилось в канун 33-летия девушки.

«Что за день рождения для моей будущей жены», — написал Макгрегор на своей странице в «Инстаграме». При этом к посту было прикреплено фото пары, на которой Девлин демонстрирует кольцо на безымянном пальце.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, Конор Макгрегор и Ди Девлин уже давно состоят в отношениях. Пара воспитывает двоих детей — Конора-младшего и дочку по имени Кроя.

Боец не так давно объявил о завершении карьеры. Последний поединок он провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне.