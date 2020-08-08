Конор Макгрегор сделал предложение своей девушке
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал предложение своей возлюбленной Ди Девлин. Такое знаменательно событие случилось в канун 33-летия девушки.
«Что за день рождения для моей будущей жены», — написал Макгрегор на своей странице в «Инстаграме». При этом к посту было прикреплено фото пары, на которой Девлин демонстрирует кольцо на безымянном пальце.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.
Напомним, Конор Макгрегор и Ди Девлин уже давно состоят в отношениях. Пара воспитывает двоих детей — Конора-младшего и дочку по имени Кроя.
Боец не так давно объявил о завершении карьеры. Последний поединок он провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне.
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