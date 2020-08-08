Богатов рассказал о причинах увольнения из UFC

Бывший чемпион М-1, до недавних пор числившийся в ростере UFC Роман Богатов, прокомментировал информацию об увольнении из лучшей лиги мира. По словам спортсмена, он не ожидал такого поворота и теперь рассматривает даже вариант с завершением карьеры.

«Объяснений не было. Просто расторгли, и всё. Но я уточнил у менеджера, в чём дело. Оказалось, что из-за нарушений правил во время боя — как я и предполагал. Что теперь буду делать? Не знаю, чувства смешанные. Посмотрю, подумаю, возьму паузу. Думаю над тем, надо ли вообще продолжать всё это — выступления в ММА. Да, мне только 29, но я занимаюсь спортом с семи лет. Уже болит всё, связки… Я устал, если честно. Думал, сейчас в UFC выложусь… Не знаю, посмотрю. Может, будут варианты.

Увольнение стало для меня холодным душем. Думал, что всё уже обошлось. Думал, что Дана Уайт в тот конкретный день разозлился, а потом уже забыл про это. Такие ожидания были. Думал, что это моя лига, что там моё место, хотелось себя проявить. Даже в самом страшном сне не предполагал, что у меня не получится в UFC, и уж тем более что меня уволят уже после первого боя, что случится так много всяких казусов.



Но складывается впечатление, что меня там изначально видеть особо не хотели. Объясню почему. Мой руководитель хотел привести меня в UFC по соглашению, которое было подписано между М-1 и UFC. Стал чемпионом М-1 — перешёл в UFC. Но меня очень долго не брали в UFC. Всё затянулось. С зимы до лета мне не давали боёв. Да, пандемия, но турниры всё же проводились. Если бы не менеджер, думаю, Шон Шелби так бы и не дал мне бой. Ни через год, ни через два, ни через три.



Я размышлял над тем, почему так. UFC выгодно, чтобы бойцы заходили в лигу через менеджеров. Система налажена. А тут какое-то соглашение. В итоге оно плохо работает. Кунченко долго не мог перейти в UFC, мучился. Зашёл туда в итоге только через менеджера. Так же и Дамир Исмагулов. Через соглашение подписались только я и Шавкат Рахмонов, которого кинули под Эмеева, сильного бойца. И мне тоже дали не какого-то простого противника, а Леонардо Сантоса. Дали мне сложный вариант. Впрочем, я и хотел соперника такого уровня», — приводит слова Богатова «Спорт-экспресс».