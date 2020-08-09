«UFC второй раз подряд обломал подготовку». Магомедшарипов объявил о возвращении в Россию

Боец UFC Забит Магомедшарипов объявил о досрочном завершении тренировочного лагеря. 29 августа он должен был подраться с Яиром Родригесом, но мексиканец получил травму. Россиянин ожидал, что ему найдут нового соперника, но боссы лиги не сумели это сделать, что заставило спортсмена объявить о возвращении на Родину.

«Приветствую всех! Хочу сообщить, что моего боя 29 августа не будет. Родригес соскочил, из топ-5 на замену никого не предложили. Драться с теми, кто ещё ниже в рейтинге, — это шаг назад. Я просил или бой за пояс, или бой с каким-нибудь интересным для меня соперником с именем. Предложений не последовало, так что мы сворачиваем наш лагерь и возвращаемся в Россию. Уже второй раз подряд UFC обламывает подготовку на завершающем этапе. Спасибо всем, кто поддерживал и ждал этого боя. Мы с командой делали всё от нас зависящее», — написал Магомедшарипов.

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