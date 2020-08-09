USADA взяла допинг-пробы у Олейника перед боем с Льюисом
Представители Американского антидопингового агентства USADA посетили российского бойца UFC Алексея Олейника и взяли у него допинг-пробы. Об этом рассказал сам спортсмен на своей странице в «Инстаграме».
«USADA в гостях», — написал Олейник.
Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети.
Напомним, уже через несколько часов Алексей Олейник выступит в главном поединке турнира UFC Fight Night 174. Его соперником станет Деррик Льюис. Для Олейника это будет уже третий поединок в 2020 году. В январе он досрочно одолел Мориса Грина, а в мае решением судей победил экс-чемпиона UFC Фабрисиу Вердума. После двух побед Алексей занимает десятое место в рейтинге организации. Деррик Льюис — четвёртый.
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