Куницкая победила Столяренко на турнире UFC Fight Night 174

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В рамках основного карда россиянка Яна Куницкая встретилась с латвийкой Юлией Столяренко в легчайшем дивизионе.

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянки единогласным решением судей.

Таким образом, Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету 5 поражений. Столяренко в свою очередь потерпела четвёртое поражение в MMA при девяти победах.

В главном событии турнира встретятся 10-й номер рейтинга в тяжёлом весе российский боец Алексей Олейник и занимающий четвёртое место американец Деррик Льюис. В соглавном событии вечера выступит ещё один россиянин Омари Ахмедов и американец Крис Вайдман.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 6.