Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Куницкая победила Столяренко на турнире UFC Fight Night 174

Куницкая победила Столяренко на турнире UFC Fight Night 174
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В рамках основного карда россиянка Яна Куницкая встретилась с латвийкой Юлией Столяренко в легчайшем дивизионе.

Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянки единогласным решением судей.

Таким образом, Куницкая одержала 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету 5 поражений. Столяренко в свою очередь потерпела четвёртое поражение в MMA при девяти победах.

В главном событии турнира встретятся 10-й номер рейтинга в тяжёлом весе российский боец Алексей Олейник и занимающий четвёртое место американец Деррик Льюис. В соглавном событии вечера выступит ещё один россиянин Омари Ахмедов и американец Крис Вайдман.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 6.

UFC 2020. UFC Fight Night 174, Лас-Вегас, США
Юлия Столяренко - Яна Куницкая (W)
09 августа 2020, воскресенье. 04:40 МСК
Яна Куницкая
Окончено
UD
Юлия Столяренко
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020