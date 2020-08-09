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Ахмедов проиграл Вайдману в соглавном бою UFC Вегас 6

Ахмедов проиграл Вайдману в соглавном бою UFC Вегас 6
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В соглавном событии вечера выступил россиянин Омари Ахмедов и американец Крис Вайдман.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американского бойца единогласным решением судей. Таким образом, Ахмедов потерпел четвёртое поражение при 19 победах и 1 ничьей. Вайдман в свою очередь одержал 15-ю победу при 5 поражениях.

В главном событии турнира встретятся 10-й номер рейтинга в тяжёлом весе российский боец Алексей Олейник и занимающий четвёртое место американец Деррик Льюис. Ранее россиянка Яна Куницкая на турнире одержала победу в бою с Юлией Столяренко в легчайшем весе.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 6.

UFC 2020. UFC Fight Night 174, Лас-Вегас, США
Омари Ахмедов - Крис Вайдман (W)
09 августа 2020, воскресенье. 05:40 МСК
Крис Вайдман
Окончено
UD
Омари Ахмедов
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