Ахмедов проиграл Вайдману в соглавном бою UFC Вегас 6

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В соглавном событии вечера выступил россиянин Омари Ахмедов и американец Крис Вайдман.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американского бойца единогласным решением судей. Таким образом, Ахмедов потерпел четвёртое поражение при 19 победах и 1 ничьей. Вайдман в свою очередь одержал 15-ю победу при 5 поражениях.

В главном событии турнира встретятся 10-й номер рейтинга в тяжёлом весе российский боец Алексей Олейник и занимающий четвёртое место американец Деррик Льюис. Ранее россиянка Яна Куницкая на турнире одержала победу в бою с Юлией Столяренко в легчайшем весе.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 6.