Льюис нокаутировал Олейника в главном бою UFC Fight Night 174
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В главном событии турнира встретились 10-й номер рейтинга в тяжёлом весе российский боец Алексей Олейник и занимающий четвёртое место американец Деррик Льюис.
Бой завершился во втором раунде после того, как Льюис нокаутировал Олейника.
Таким образом, теперь на счету Олейника 59 побед, 15 поражений и 1 ничья. Льюис в свою очередь провёл 31 бой в смешанных единоборствах, в которых одержал 25 побед и потерпел 7 поражений.
Ранее на турнире россиянка Яна Куницкая одержала победу над Юлией Столяренко в легчайшем весе, а Омари Ахмедов проиграл Крису Вайдману.
«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 6.
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