Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Льюис нокаутировал Олейника в главном бою UFC Fight Night 174

Льюис нокаутировал Олейника в главном бою UFC Fight Night 174
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В главном событии турнира встретились 10-й номер рейтинга в тяжёлом весе российский боец Алексей Олейник и занимающий четвёртое место американец Деррик Льюис.

Бой завершился во втором раунде после того, как Льюис нокаутировал Олейника.

Таким образом, теперь на счету Олейника 59 побед, 15 поражений и 1 ничья. Льюис в свою очередь провёл 31 бой в смешанных единоборствах, в которых одержал 25 побед и потерпел 7 поражений.

Ранее на турнире россиянка Яна Куницкая одержала победу над Юлией Столяренко в легчайшем весе, а Омари Ахмедов проиграл Крису Вайдману.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию турнира UFC Вегас 6.

UFC 2020. UFC Fight Night 174, Лас-Вегас, США
Деррик Льюис (W) - Алексей Олейник
09 августа 2020, воскресенье. 06:10 МСК
Деррик Льюис
Окончено
TKO
Алексей Олейник
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020