Орловский: Олейнику чуть-чуть не хватило, чтобы задушить Льюиса
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский поделился впечатлениями от поединка Алексея Олейника с Дерриком Льюисом. По его мнению, россиянину до победы не хватило совсем немного.
«Чуть-чуть не хватило сил задушить Льюиса в первом раунде, а во втором Лёха не успел. Жизнь продолжается», — написал Орловский на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.
Напомним, что поединок Алексея Олейника и Деррика Льюиса стал главным событием турнира UFC Fight Night 174. Россиянин проиграл Льюису нокаутом во втором раунде. В соглавном событии шоу Омари Ахмедов уступил решением судей Крису Уайдману.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира.
- 9 августа 2020
-
09:02
-
08:55
-
08:26
-
07:30
-
06:27
-
06:01
-
05:12
-
00:15
-
00:09
- 8 августа 2020
-
22:55
-
21:22
-
20:02
-
19:21
-
18:39
-
17:53
-
17:38
-
16:11
-
15:11
-
15:10
-
14:51
-
12:42
-
12:40
-
11:39
-
11:35
-
10:37
-
08:48
-
06:47
-
00:14
- 7 августа 2020
-
23:49
-
22:13
-
22:04
-
21:09
-
20:24
-
20:08
-
19:16
Партнерский контент