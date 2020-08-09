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Орловский: Олейнику чуть-чуть не хватило, чтобы задушить Льюиса

Орловский: Олейнику чуть-чуть не хватило, чтобы задушить Льюиса
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский поделился впечатлениями от поединка Алексея Олейника с Дерриком Льюисом. По его мнению, россиянину до победы не хватило совсем немного.

«Чуть-чуть не хватило сил задушить Льюиса в первом раунде, а во втором Лёха не успел. Жизнь продолжается», — написал Орловский на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, что поединок Алексея Олейника и Деррика Льюиса стал главным событием турнира UFC Fight Night 174. Россиянин проиграл Льюису нокаутом во втором раунде. В соглавном событии шоу Омари Ахмедов уступил решением судей Крису Уайдману.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира.

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