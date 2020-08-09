Шлеменко назвал причину поражения Олейника в бою с Льюисом

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от поражения Алексея Олейника в бою с Дерриком Льюисом на турнире UFC и назвал возможные причины неудачи россиянина.

«К сожалению, расстроила хорошая форма Люиса. Он удивил в этом аспекте: тяжёлый, но при этом подвижный и быстрый. Алексей был значительно легче, а Льюис был неудобным соперником. Олейник плохо переводит в партер, он больше затягивает туда за собой. Если есть недостаток в весе или в физике, крупному бойцу не так сложно защищаться. Такого крупного, как Льюис, нужно было помотать, чтобы он делал то, что не получается. Например, подвигался в стойке. Но Алексей в стойке не настолько хорош. В первом раунде Льюис первым кинулся на Алексея ударом с ноги в голову, а во втором — сделал прыжок с колена.



Может, Алексей сильно поверил в свой удушающий. Он потратил на это много сил. Чисто тактически, возможно, было бы логичнее просто пообрабатывать, а потом уже попробовать задушить. Льюис был свежим, и удушение не произвело на него впечатления.



Не нужно забывать, что Льюис — четвёртый в рейтинге. Провальным этот бой я бы точно не назвал. За всю карьеру это самый серьёзный соперник Алексея. Олейник сейчас на новой волне, да, он делает ошибки, но возвращается только сильнее. Могу пожелать ему не останавливаться, Алексей обрёл вторую молодость», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.