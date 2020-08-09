Минаков: выигрышные для Олейника позиции были неоднократно

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал поражение Алексея Олейника от Деррика Льюиса, отметив, что у россиянина была возможность одержать победу.

«У Лёшки не получилось реализовать заготовки. Было видно, что он несколько раз выходил на удушающие приёмы. Не повезло в поединке. До того, как он на мне попробовал удушающие, я скептически относился к этому приёму. Но у Лёшки очень грамотно распределяется масса, невозможно дышать. Когда он меня так подержал, понял, что это такое. У Олейника очень жёсткие мышцы, ощущение, что руки металлические.



Льюис делал всё, чтобы удушающее удержание не получилось. Он упирался в голову Олейнику руками, отталкивая от себя. Льюис создавал натяжку и давление на грудь. Льюис может ударить, но, кроме хорошей банки, ему нечего предложить в борьбе. Может, Лёшка немного затёк, окислился. Выигрышные позиции у него были неоднократно.



Казалось, преимущество будет у Лёшки. Льюис в партере почти не борется. Видимо, где-то недоработал. Удушающие и болевые приёмы — оружие Олейника. На Льюисе что-то не сработало, он большой парень. Очевидно, Льюис знал сильные стороны Алексея», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.