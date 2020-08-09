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Обзор поражений Олейника и Ахмедова на турнире UFC Fight Night 174

Обзор поражений Олейника и Ахмедова на турнире UFC Fight Night 174
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 9 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В его ходе выступило несколько россиян.

Так, в соглавном поединке шоу Омари Ахмедов встретился с экс-чемпионом лиги Крисом Уайдманом. Встреча прошла в конкурентной борьбе. Ахмедову удалось провести несколько опасных атак, но в последнем раунде американец завладел инициативой и одержал победу решением судей.

Главным боем турнира стала схватка Алексея Олейника и Деррика Льюиса. Российский тяжеловес проиграл нокаутом во втором раунде. Это поражение стало у него первым в 2020 году, ранее он победил Мориса Грина и Фабрисиу Вердума.

Яркие моменты этих поединков доступны на сайте «Чемпионата».

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