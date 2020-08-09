Хабиб Нурмагомедов: 11 недель до боя, вроде бы всё по плану

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию с тренировки. На фото он и его двоюродный брат Абубакар отдыхают после физических нагрузок.

«11 недель до боя, вроде бы всё по плану, ни дня без изобразительного искусства. Увидимся на UFC 254», — написал спортсмен.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Нурмагомедова в социальной сети.

Напомним, следующий поединок россиянин проведёт на турнире UFC 254. Место проведения шоу ещё не определено, но, вероятнее всего, оно пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Нурмагомедова станет временный чемпион лиги Джастин Гэтжи. Это будет первый поединок для Хабиба с сентябре 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.