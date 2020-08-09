Льюис вызвал на поединок Блэйдса

Боец UFC Деррик Льюис хочет провести следующий поединок с Кёртисом Блэйдсом. Об этом американец заявил после победы над Алексеем Олейником.

«Было бы здорово провести следующий поединок с Блейдсом. Всё, что он попытается сделать со мной, — схватить меня, удержать и попробовать получить победу решением судей. Он не будет пытаться меня нокаутировать. Если даже и попробует, то ничего страшного. Убеждён, что смогу перевести его на канвас и наказать.

Можете поставить это в заголовок. Собираюсь провести бой с Блейдсом и победить его досрочно", — приводит слова Льюиса MMA Fighting.



Напомним, Кёртис Блейдс в минувшем поединке победил другого россиянина — Александра Волкова. На данный момент он занимает третье место в рейтинге.