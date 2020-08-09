Льюис вызвал на поединок Блэйдса
Боец UFC Деррик Льюис хочет провести следующий поединок с Кёртисом Блэйдсом. Об этом американец заявил после победы над Алексеем Олейником.
«Было бы здорово провести следующий поединок с Блейдсом. Всё, что он попытается сделать со мной, — схватить меня, удержать и попробовать получить победу решением судей. Он не будет пытаться меня нокаутировать. Если даже и попробует, то ничего страшного. Убеждён, что смогу перевести его на канвас и наказать.
Можете поставить это в заголовок. Собираюсь провести бой с Блейдсом и победить его досрочно", — приводит слова Льюиса MMA Fighting.
Напомним, Кёртис Блейдс в минувшем поединке победил другого россиянина — Александра Волкова. На данный момент он занимает третье место в рейтинге.
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