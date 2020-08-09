Олейник и Ахмедов повторили рекорд по количеству боёв в UFC среди россиян

Российские бойцы смешанных единоборств Алексей Олейник и Омари Ахмедов повторили рекорд по количеству боёв российских спортсменов в UFC. На турнире UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе Олейник и Ахмедов провели 13-е для себя бои в промоушене. Столько же на счету Рустама Хабилова и Никиты Крылова.
В соглавном поединке шоу Омари Ахмедов встретился с экс-чемпионом лиги Крисом Уайдманом. Встреча прошла в конкурентной борьбе. Ахмедову удалось провести несколько опасных атак, но в последнем раунде американец завладел инициативой и в итоге одержал победу решением судей.
Главным боем турнира стала схватка Алексея Олейника и Деррика Льюиса. Российский тяжеловес проиграл нокаутом во втором раунде. Это поражение стало у него первым в 2020 году, ранее он победил Мориса Грина и Фабрисиу Вердума.
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