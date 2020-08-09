Турнир по смешанным единоборствам в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове пройдёт в Москве 9 сентября. Об этом сообщил руководитель Fight Nights Global Камил Гаджиев.



«Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдёт в Москве 9 сентября. Проводить его будут две организации — Fight Nights и GFC. В главном бою вечера Даурен Ермеков будет драться с Владимиром Минеевым за два чемпионских пояса. Всего в программе значатся 14 поединков», — приводит слова Камила Гаджиева ТАСС.



57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.