Вайдман: Ахмедов — жёсткий парень!

Боец UFC Крис Вайдман прокомментировал свою победу над Омари Ахмедовым на турнире UFC Fight Night 174. Вайдман сказал, что он недоволен своим выступлением.



«Это очень важная для меня победа. На мне было большое давление. Я рад, что победил, но остался недоволен своим выступлением. Мне нужна была эта победа и я её взял, так что не буду расстраиваться. Нам нужно было проходить ему в ноги, не давать вставать и выходить на приём либо в позицию для граунд-энд-паунда. Получился хороший бой, Ахмедов — жёсткий парень.



Я вернулся. Я обращаюсь ко всем топам — я иду за вами! Знаю, что выступление было не самым ярким, но я вернулся на правильный путь, так что стану проблемой для любого», — приводит слова Криса Вайдмана BJPenn.